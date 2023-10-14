Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün annesi görenlere parmak ısırttı "Maşallah size" Semih Ertürk'ün annesi meğer...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi ile birlikte yıldızını parlatanlarda biri de, dizide Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk. Daha önce Mehmetçik Kutülamare, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Semih Ertürk şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel'i canlandırıyor. 14 Ekim 1993 günü dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Semih Ertürk'ün annesi genç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı.