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    • 05.06.2023 16:08
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    • 05.06.2023 16:08
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    ESRA EROL CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN İZLE – 5 Haziran 2023 | Ayfer'in sosyal medyadaki herkesi şok edecek paylaşımı ne?

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün milyonlar ekran başına kilitlenecek. Ayfer'in sosyal medyadaki herkesi şok edecek paylaşımı ne? Yasemin, evladına kavuşacak mı? Tarık'ın barışmak için son teklifi ne? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE

    Ayfer'in sosyal medyadaki herkesi şok edecek paylaşımı ne?


    Yasemin, evladına kavuşacak mı? Tarık'ın barışmak için son teklifi ne?
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN İZLE – 5 Haziran 2023 | Ayfer'in sosyal medyadaki herkesi şok edecek paylaşımı ne?
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