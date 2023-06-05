MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN | 5 Haziran 2023 SON DAKİKA: Ethan Gönül'ün hiç görmediği ailesi bulundu

Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Irmak kenarındaki bahçeye bırakılan bir bebek, 28 yıldır yanıtsız kalan sorular, tamamlanmayı bekleyen bir hikaye... Ethan Gönül'ün hasreti son bulacak mı?
Babası cezaevinden çıkıp annesini katletti, büyüdü katil babasını aramaya geldi. Firari eski koca, acı, korku... Hatice Sarıkaya cinayeti Müge Anlı'da...