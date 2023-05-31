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    • 31.05.2023 19:10
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    • 31.05.2023 19:53
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    Esra Erol’dan yardım isteyen Ayşenur’un acı dolu hikayesi yürek yaktı! 3 yaşındayken yurda verildi, ağabeyi tarafından satılmak istendi...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ayşenur Karaca, eşi Ali Osman Karaca tarafından ihanete uğradığını ve şiddet gördüğünü belirtti ve “Kocam 8 aylık çocuğumu elimden aldı” diyerek yardım istedi. 3 yaşındayken devlet yurduna verildiğini belirten ve ağabeyi tarafından para karşılı bir adama satıldığını söyleyen Ayşenur Hanım’ın hayat hikayesi dinleyenleri kahretti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Acı dolu hikayesi yürek yaktı!

    Esra Erol'da programına başvuran Ayşenur Karaca, 3 yaşındayken devlet yurduna verildiğini belirten ve ağabeyi tarafından para karşılı bir adama satıldığını söyledi.

    Sonrasında çok kötü şeyler yaşadığını vurgulayan Karaca, "Çaresizdim, mecbur evlenmek zorunda kaldım. Bu adam benden önce üç evlilik yapmış, sonradan öğrendim" dedi.

    Eşinin sürekli kendisine sürekli şiddet uyguladığını, ihanet ettiğini, alkol ve yasaklı madde kullandığını belirten Ayşenur Hanım, "1,5 ay önce eşim uzman çavuş isimli bir adamla sosyal medyada mesajlarımı yakaladı ve çocuğumu alıp beni sokağa attı" ifadelerini kullandı.

        Evden çıktıktan sonra Hatay'a bir kız arkadaşının yanına gittiğini belirten Ayşenur Hanım, orada birinin para karşılığı kendisini pazarlamaya kalktığını, sonrasında buradan da kaçtığını dile getirdi. Sonrasında Ankara'ya gittiğini telefoncuda çalıştığını ve oradaki şahsın "Çocuğunu alırız" dedikten sonra hotelde istismar etmeye kalktığını belirtti.

        Sonrasında Gaziantep'e halasının yanına giden Ayşenur Hanım, "Eşim halamı tehdit etti, buradan çıkmak zorunda kaldım. 2 hafta halamın komşusunda kaldım" dedi.

        Ayşenur Hanım, "Eşimle konuşup 'Boşanmak istiyorum, çocuğumu görmek istiyorum anlaşalım demek istedim' ancak beni satmak isteyen arkadaşım fotoğraflarımı eşime ifşa etti" dedi.

            Çocuğunu görmek istediğini söyleyen Ayşenur Hanım çocuğuna kayınvalidesinin baktığını söyledi. Ayşenur Hanım'ın görümcesi de canlı yayına bağlanırken "Abim paylaşmak istemedi. Madem evde sorun yaşıyordu, boşansaydı" şeklinde konuştu.

            Ayşenur Hanım'ın görümcesi, ağabeyinin yasaklı madde kullandığı iddiasını yalanlayarak Ayşenur Karaca'nın kullandığını iddia etti. Kendisinin Ayşenur Hanım'ı evine davet ettiğini ancak kabul etmediğini söyleyen görümce, çocuğunu bırakıp gitmesini anlamadığını söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’dan yardım isteyen Ayşenur’un acı dolu hikayesi yürek yaktı! 3 yaşındayken yurda verildi, ağabeyi tarafından satılmak istendi...
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