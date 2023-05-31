Esra Erol’dan yardım isteyen Ayşenur’un acı dolu hikayesi yürek yaktı! 3 yaşındayken yurda verildi, ağabeyi tarafından satılmak istendi...

Eşinin sürekli kendisine sürekli şiddet uyguladığını, ihanet ettiğini, alkol ve yasaklı madde kullandığını belirten Ayşenur Hanım, "1,5 ay önce eşim uzman çavuş isimli bir adamla sosyal medyada mesajlarımı yakaladı ve çocuğumu alıp beni sokağa attı" ifadelerini kullandı.