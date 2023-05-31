Esra Erol’dan yardım isteyen Ayşenur’un acı dolu hikayesi yürek yaktı! 3 yaşındayken yurda verildi, ağabeyi tarafından satılmak istendi...

Esra Erol'da programına başvuran Ayşenur Karaca, 3 yaşındayken devlet yurduna verildiğini belirten ve ağabeyi tarafından para karşılı bir adama satıldığını söyledi.
Sonrasında çok kötü şeyler yaşadığını vurgulayan Karaca, "Çaresizdim, mecbur evlenmek zorunda kaldım. Bu adam benden önce üç evlilik yapmış, sonradan öğrendim" dedi.
Eşinin sürekli kendisine sürekli şiddet uyguladığını, ihanet ettiğini, alkol ve yasaklı madde kullandığını belirten Ayşenur Hanım, "1,5 ay önce eşim uzman çavuş isimli bir adamla sosyal medyada mesajlarımı yakaladı ve çocuğumu alıp beni sokağa attı" ifadelerini kullandı.