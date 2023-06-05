Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.06.2023 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2023 19:08
    ABONE OL

    Güzide resti çekti! Aldatmak 34. bölüm fragmanı yayınlandı: “Basarım o evi kızımı alır götürürüm!”

    Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak’ın merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Güzide’nin “Basarım o evi kızımı alır götürürüm!” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 34. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Güzide resti çekti!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı.

    33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesi ile neye uğradığını şaşıran Oylum karşısında babasını görünce Mualla'ya karşı cesaretlendi. Behram'ın da Oylum'a destek olmasıyla Mualla, yaşananları Oylum dışındaki herkese sadece bir yanlış anlaşılma gibi gösterdi.

    Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş durumu kurtardığını düşündü. Ancak Zeliş'in yalanını fark eden Oltan, onun peşine düştü. Ozan, Zeliş'i saklamak için türlü oyunlara başvurup büyük bir risk alırken Oltan'a belli etmemeye çalıştı.

    Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için uğraşırken diğer yanda Yeşim kızına kavuşmak için İlknur ile bir olup Tarık'a tuzak kurdu. Ne var ki Yeşim, Dilek'in oyunuyla kızından koparılırken Tarık'ın da eline Yeşim'le ilgili büyük bir koz geçti.

        Güzide'yle uğraşmaktan vazgeçmeyen Mualla yeni planıyla Güzide'yi köşeye sıkıştırdı. Tarık, Behram ve Oylum'un evine akşam yemeğine geldi. Mualla'nın daveti üzerine yemeğe gelen Güzide karşısında Tarık'ı görünce büyük bir şok yaşadı.

        Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sı belli oldu!
        Haberler Televizyon Güzide resti çekti! Aldatmak 34. bölüm fragmanı yayınlandı: “Basarım o evi kızımı alır götürürüm!”
            loading
            SON DAKİKA