Güzide resti çekti! Aldatmak 34. bölüm fragmanı yayınlandı: “Basarım o evi kızımı alır götürürüm!”

Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için uğraşırken diğer yanda Yeşim kızına kavuşmak için İlknur ile bir olup Tarık'a tuzak kurdu. Ne var ki Yeşim, Dilek'in oyunuyla kızından koparılırken Tarık'ın da eline Yeşim'le ilgili büyük bir koz geçti.