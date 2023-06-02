YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı! Yurt dışına kaçıyorlar

Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Haziran 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak. Dizinin 35. bölümünde yine silahlar konuşuyor. Ferit, ağabeyi Fuat'ın ölümünün ardından iyice Seyran'a bağlanır. Aşıkların peşini bırakmayan Kazım ve diğerleri ise Seyran ve Ferit'i ayırmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı!
YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE
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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ
Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir.