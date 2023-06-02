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    • 02.06.2023 19:41
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    • 02.06.2023 19:41
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    YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı! Yurt dışına kaçıyorlar

    Yalı Çapkını 35. bölüm canlı izleme linki, 2 Haziran 2023 Cuma günü itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. Her hafta Cuma günü yeni bölümü yayınlanan dizinin 35. bölümü bu akşam saat 20:00'da ekrana gelecek. Yalı Çapkını 35. bölüm ön izlemesinde Ferit'in Seyran'a ''Uzun uzun öpüştüğümüz yerde bekleyeceğim seni'' diyor. Seyran ve Ferit el ele verip yurt dışına kaçıyor. İşte YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı!

    YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Haziran 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak. Dizinin 35. bölümünde yine silahlar konuşuyor. Ferit, ağabeyi Fuat'ın ölümünün ardından iyice Seyran'a bağlanır. Aşıkların peşini bırakmayan Kazım ve diğerleri ise Seyran ve Ferit'i ayırmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı!

    YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE

    Yalı Çapkını dizisinin bu akşamki yeni bölümünü kaçırmadan izlemek için aşağıdaki linki kopyalayın ve internet arama motoruna yapıştırın.

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

    Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir.
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        Türk Telekom
        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı! Yurt dışına kaçıyorlar
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