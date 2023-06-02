YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 2 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz full HD canlı! Yurt dışına kaçıyorlar

Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.

Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.