Yalı Çapkını yeni bölümden ifşa! Havalimanındaki o görüntü olay oldu Seyran ve Ferit ağızları açık bıraktı! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir...
Yalı Çapkını yeni bölümden ifşa! Havalimanındaki o görüntü olay oldu Seyran ve Ferit ağızları açık bıraktı! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir. sosyal medya gündeminde. Sevgili oldukları iddia edilen ve her seferinde arkadaş olduklarını belirten Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun evde gizli saklı buluştukları ileri sürülmüştü son olarak... İddialar peş peşe gelirken Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in kamera arkasında sarmaş dolaş halleri ortaya çıkmıştı. Bu kez de Yalı Çapkını yeni bölümden havalimanı sahnesi ifşa oldu.
02.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:59
Yalı Çapkını yeni bölümden ifşa! Havalimanındaki o görüntü olay oldu Seyran ve Ferit ağızları açık bıraktı! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sosyal medya gündeminde.
'Yalı Çapkını' dizisinin yeni bölümünde olacaklar yine ifşa oldu. Son bölüm de aileleri tarafından ayrılmaya zorlanan Seyran ve Ferit çifti yeni bölümde kaçıyorlar mı?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasında işte böyle görüntülendi.