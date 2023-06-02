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    • 02.06.2023 21:47
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    • 02.06.2023 21:47
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    Şevval’in tehlikeli hamlesi! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 93. bölümden ipuçları...

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümünden detaylar ortaya çıktı. İşte Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in 93. bölümünden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Şevval’in tehlikeli hamlesi!

    Kardeşlerim'in yeni bölümünden detaylar ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür.

    Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar.

    Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

    Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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    Türk Telekom
    Haberler Televizyon Şevval’in tehlikeli hamlesi! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 93. bölümden ipuçları...
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