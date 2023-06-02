Şevval’in tehlikeli hamlesi! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 93. bölümden ipuçları...

Kardeşlerim'in yeni bölümünden detaylar ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür.

Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar.

Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!