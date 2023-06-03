Tarih belli oldu! Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?

Yalıu Çapkını sezon finali tarihi için araştırmalar hız kazandı. 35. bölümü bu akşam yayınlanan dizinin sezon finali için tarih netleşti. Peki, Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme aldığı dizinin sezon finali tarihi açıklandı.
35. bölümü bugün yayınlanacak dizinin sezon finali tarihi kesinleşti.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak.
Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yalı Çapkını'nın 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.