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    • Televizyon
    • 03.06.2023 10:14
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    • 03.06.2023 10:14
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    Tarih belli oldu! Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?

    Heyecanla takip edilen dizi Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi sonunda belli oldu. İzleyiciler, merakla bekledikleri bu bilgiyi öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Yalı Çapkını'nın sezon finali 2023 yılında gerçekleştirilecektir. Ancak, kesin tarih henüz duyurulmamıştır. Yalı Çapkını hayranları, dizinin heyecan dolu final bölümünü büyük bir heyecanla beklemektedir. Sezon finali, dizinin olay örgüsündeki dönüm noktalarını ve karakterlerin kaderini belirleyen önemli olayları içerecektir. Bu nedenle, izleyicilerin final bölümüne dair heyecanı ve merakı oldukça yüksektir.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak?

    Yalıu Çapkını sezon finali tarihi için araştırmalar hız kazandı. 35. bölümü bu akşam yayınlanan dizinin sezon finali için tarih netleşti. Peki, Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme aldığı dizinin sezon finali tarihi açıklandı.

    35. bölümü bugün yayınlanacak dizinin sezon finali tarihi kesinleşti.

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak.

    Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Yalı Çapkını'nın 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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        Haberler Televizyon Tarih belli oldu! Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?
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