Tarih belli oldu! Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?

Yalıu Çapkını sezon finali tarihi için araştırmalar hız kazandı. 35. bölümü bu akşam yayınlanan dizinin sezon finali için tarih netleşti. Peki, Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...