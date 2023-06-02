Yalı Çapkını'nda büyük final ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hikayesi gerçek' dediği dizide Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise...
Yalı Çapkını sezon finaline doğru koşuyor. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen dizide Pelin son bölümde resmen intihihar ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' demişti. Büyük final ifşa oldu! Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise...
02.06.2023 18:08 - Son Güncelleme: 02.06.2023 18:08
Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibariyle ilgi gören dizi Yalı Çapkını hakkında ortaya çıkan yeni gelişmeler sosyal medyayı salladı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinin finali bakın nasılmış...
PELİN İNTİHAR EDİYOR
Yalı Çapkını'nın 35. bölümünde ise Pelin intihar edecek ancak ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.