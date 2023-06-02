Yalı Çapkını’nda büyük final ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu’nun ’Hikayesi gerçek’ dediği dizide Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise...

34. BÖLÜM ÖZETİ

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır.