BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE! 9 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm izle ATV! Kesintisiz, HD, full yeni bölüm

Firuze de Cezayir'le yakınlaşma umuduyla Ateş'in evinde romantik bir hazırlık yapar. Leyla ve Firuze, Ateş'in evinde karşılaşır. Bu sırada Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'ye çok kızgın olmasına rağmen onunla ilgilenmek zorunda kalır.

Tatavlalı'nın Cezayir'in ekibine hediyesi nedir? Kayıkçı'nın infaz ettirdiği kişiler kimlerdir? Firuze'nin doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek mi?