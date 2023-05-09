BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE! 9 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm izle ATV! Kesintisiz, HD, full yeni bölüm

Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her Salı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanını izleyenler heyecanla 30. bölümü bekliyor. İşte canlı izleme linki.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 30. BÖLÜM
ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLEME LİNKİ
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 30. BÖLÜM ÖZETİ
Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.
Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir. Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.
Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler. Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider.