BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

OYUNCULUK HAYATI

Lise dönemlerinde elektrikçi olarak çalışıyordu. Ayrıca üniversiteye devam ettiği dönemde oyunculuk alanında da tecrübeler kazandı. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini Ege Tiyatrosu'nda gerçekleşen 'Duvarların Ötesinde' isimli oyunu ile kazandı. Daha sonrasında ise Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni filminde rol aldı.

Üniversite mezuniyetinin ardından da çok sayıda önemli yapımda yer alan Oktay Kaynarca kısa süre içinde oyunculuk yeteneğini kanıtladı. Yeditepe İstanbul, aynalı Tahir gibi akıllara kazınan aile dizilerinde boy gösterdi.

Asıl çıkışını 2003'te başlayan ve ülkede büyük ses getiren dizi Kurtlar Vadisinde yaşadı. Dizide başrol oynayan Oktay Kaynarca Süleyman Çakır rolü ile izleyicinin gönlünü fethetti.

En son yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Hızır Çakırbeyli karakteri ile oyunculuk performansı sergiledi. 6 sezon boyunca devam eden dizide yer alan ünlü oyuncu şimdi de Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranda boy gösteriyor.