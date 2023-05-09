BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden, Cezayir öldü mü soruları dizinin 30. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sıkça aratılır oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı fenomen dizi yeni bölümüyle 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 20:00'da ekrana gelecek. İşte detaylar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir karakterinin 30. bölümde ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından olmasından ötürü Kaynarca'nın diziden çıkacağı düşünülmüyor. Yeni bölümde Cezayir'in akıbeti belli olacak. İşte çok konuşulan o fragman
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
ktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafından Elazığlı, baba tarafından ise aslen Malatyalı'dır. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi.
Oktay Kaynarca'nın annesi ve babası Almanya'da çalışıyordu. Bundan dolayı anneannesinin yanında, Üsküdar'da büyüdü.
İlk ve orta öğreniminin ardından Üsküdar Lisesi'ne başladı. Sonrasında geçiş yaptığı Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu.