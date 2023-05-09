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    • 09.05.2023 18:22
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    • 09.05.2023 18:24
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

    ATV'nin nefes kesen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 30. bölümü ile ekranlara gelecek. Fragmanı izleyenler internet arama motorlarında Ceyazir öldü mü, neden? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?

    Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden, Cezayir öldü mü soruları dizinin 30. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sıkça aratılır oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı fenomen dizi yeni bölümüyle 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 20:00'da ekrana gelecek. İşte detaylar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir karakterinin 30. bölümde ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından olmasından ötürü Kaynarca'nın diziden çıkacağı düşünülmüyor. Yeni bölümde Cezayir'in akıbeti belli olacak. İşte çok konuşulan o fragman

    OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

    ktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafından Elazığlı, baba tarafından ise aslen Malatyalı'dır. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi.

    Oktay Kaynarca'nın annesi ve babası Almanya'da çalışıyordu. Bundan dolayı anneannesinin yanında, Üsküdar'da büyüdü.

    İlk ve orta öğreniminin ardından Üsküdar Lisesi'ne başladı. Sonrasında geçiş yaptığı Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu.

        OYUNCULUK HAYATI

        Lise dönemlerinde elektrikçi olarak çalışıyordu. Ayrıca üniversiteye devam ettiği dönemde oyunculuk alanında da tecrübeler kazandı. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini Ege Tiyatrosu'nda gerçekleşen 'Duvarların Ötesinde' isimli oyunu ile kazandı. Daha sonrasında ise Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni filminde rol aldı.

        Üniversite mezuniyetinin ardından da çok sayıda önemli yapımda yer alan Oktay Kaynarca kısa süre içinde oyunculuk yeteneğini kanıtladı. Yeditepe İstanbul, aynalı Tahir gibi akıllara kazınan aile dizilerinde boy gösterdi.

        Asıl çıkışını 2003'te başlayan ve ülkede büyük ses getiren dizi Kurtlar Vadisinde yaşadı. Dizide başrol oynayan Oktay Kaynarca Süleyman Çakır rolü ile izleyicinin gönlünü fethetti.

        En son yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Hızır Çakırbeyli karakteri ile oyunculuk performansı sergiledi. 6 sezon boyunca devam eden dizide yer alan ünlü oyuncu şimdi de Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranda boy gösteriyor.
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        Haberler Televizyon BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?
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