Akif gerçeği öğrendi! Kardeşlerim 90. bölüm fragmanı yayınlandı: “Berk’in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?”

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim'in 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Akif'in "Berk'in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tolga'nın peşinden odaya gelen Oğulcan kızların dağıttığı eşyaları toplamak isterken bilgisayardaki videoyu izler. Süsen'in Leyla'nın düşmesine neden olduğunu öğrenir.
Süsen ile yüzleşir ve ona olan tüm davranışı değişir. Oğulcan'ın bu düşmanca davranışına başta Ömer olmak üzere kimse anlam veremez ve araları açılır.
Ahmet, Suzan'dan kız arkadaşı olmasını isterken Akif de sarı fırtınasının gönlünü almayı başarır.