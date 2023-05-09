Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.05.2023 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 18:58
    ABONE OL

    Akif gerçeği öğrendi! Kardeşlerim 90. bölüm fragmanı yayınlandı: “Berk’in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?”

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Akif’in “Berk’in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in 90. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Berk’in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?”

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim'in 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Akif'in "Berk'in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Tolga'nın peşinden odaya gelen Oğulcan kızların dağıttığı eşyaları toplamak isterken bilgisayardaki videoyu izler. Süsen'in Leyla'nın düşmesine neden olduğunu öğrenir.

    Süsen ile yüzleşir ve ona olan tüm davranışı değişir. Oğulcan'ın bu düşmanca davranışına başta Ömer olmak üzere kimse anlam veremez ve araları açılır.

    Ahmet, Suzan'dan kız arkadaşı olmasını isterken Akif de sarı fırtınasının gönlünü almayı başarır.

        Ömer'in annesi ile babasının yakınlaşmasını kaldıramayan Sarp, Orhan'ı okuldan arttırmak için ona komplo kurar.

        Okuldan atılması için öğrencilere alınan tabletleri onun dolabına saklatıp her şeyi onun üzerine atar.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam!
        Haberler Televizyon Akif gerçeği öğrendi! Kardeşlerim 90. bölüm fragmanı yayınlandı: “Berk’in kardeşini niye hizmetçi olarak alıyorsun?”
            loading
            SON DAKİKA