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    • 10.05.2023 01:00
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    • 10.05.2023 01:33
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edile dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Cezayir karakterinin “Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 31. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!”

    Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.

    Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir.

    Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.

        Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler.

        Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider. Firuze de Cezayir'le yakınlaşma umuduyla Ateş'in evinde romantik bir hazırlık yapar.

        Leyla ve Firuze, Ateş'in evinde karşılaşır. Bu sırada Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'ye çok kızgın olmasına rağmen onunla ilgilenmek zorunda kalır.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!”
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