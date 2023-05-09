Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kayıkçı’yı bulamazsak canı bildiği birilerini buluruz!”

Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.
Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir.
Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.