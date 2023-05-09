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    • 09.05.2023 18:52
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    • 09.05.2023 18:52
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    Ben Bu Cihana Sığmazam Asım Kaptan öldü mü? Mirza Bahattin Doğan Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?

    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölüm fragmanını izleyenler hemen internet arama motorlarında ''Asım Kaptan öldü mü? Mirza Bahattin Doğan Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?'' sorularına yanıt aramaya başladı. ATV'nin reyting rekormeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    Ben Bu Cihana Sığmazam Asım Kaptan öldü mü?

    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Asım KaptanMirza Bahattin Doğan hakkında kötü haber! Fenomen dizinin izleyicileri 30. bölüm fragmanını izler izlemez araştırmalara koyuldu. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Ali Seçkiner Alıcı ve Pelin Akil gibi ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi yeni bölümüyle gümbür gümbür geliyor. Peki neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam Asım Kaptan öldü mü? Mirza Bahattin Doğan Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ASIM KAPTAN ÖLDÜ MÜ?

    Asım Kaptan'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde netleşecek.

    29. BÖLÜM ÖZETİ

    Cezayir ölümle burun buruna

    Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır. Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

    Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer. Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

    Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder. Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar.

    Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?

        MİRZA BAHATTİN DOĞAN KİMDİR?

        Mirza Bahattin Doğan 7 Ağustos 1969 Ankara doğumlu oyuncudur.
        Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi oyunculuk bölümü mezunudur.
        Aslan burcundandır. 1.86 m. boyundadır, 85 kilodur.

        Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda sahne almış, dizilerde ve filmlerde oynamıştır.
        2010 yılında Kukuriku – Kadın Krallığı filminde rol almıştır.
        2017'de Satranç, 2014'te Guguk Kuşu tiyatro oyununda sahne almıştır.
        Zeybek Ateşi, Çekirdek Aile, Hırçın Kız, Pars Narkoterör, Pusat gibi dizilerde başarı ile yer almıştır.
        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Selim, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştır.

        Şu sıralar ise Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, Onur Tan'ın yönettiği ve Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Hakan Karahan'ın başrollerini paylaştığı, atv'nin dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam Asım Kaptan öldü mü? Mirza Bahattin Doğan Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?
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