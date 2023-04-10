MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - ATV CANLI YAYIN - 14 Nisan 2023 | 3 yaşındaki kızıyla kaçtı! Rabia Aker'in kaybı...

Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
NE VATANLARI VAR NE HAYATLARI
Şevket Gül'ün annesini aramak için gelmesiyle gelişen olaylar Müge Anlı ve ekibini, 36 kişişil Haymatlos aileye götürdü. Canlı yayında da ortalık karıştı.
İnandı, güvendi, üzüldüğüyle kaldı. Albina Kamilova'yı 1 milyon 310 bin liradan eden aşk Müge Anlı'da!