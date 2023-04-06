Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını..."
Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi, stüdyo yıkıldı. Bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı'nın ele aldığı konu dikkat çekti. 23 yaşındaki Alim ve iki çocuklu eski sözlüsüne ulaşamayan aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Konu araştırılırken Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile başından geçen bir olayı anlattı, herkes kahkahaya boğuldu. Ardından Müge Anlı alyans çıkarmanın kendisine ters bir durum olduğunu belirtti ve yüzüğü tak çıkar yapanlara mesaj gönderdi.
"ADAM UYUYOR BEN GİTTİM PARMAKLARINI ARIYORUM"
Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi, stüdyo yıkıldı.
23 yaşındaki Alim'e bir haftadır ulaşılamıyor. Müge Anlı'ya, Gülseren adlı kişiyle sözlendiğini sonra askere gittiğini anlatan annesi kızın başkasına kaçtığını söyledi. Alim'in babası Gülseren'in eşi Alim'le mesajları yakaladığını kendisini amcasının aradığını bu şekilde öğrendiğini iddia etti. Alim kaybolmadan önce böyle birşeyin olmadığını yalan olduğunu söylediğini anlattı.
Alim Yılmaz ve iki çocuklu eski sözlüsünün konusunu ele alırken Müge Anlı eşiyle başından geçen bir olayı anlattı.
"Ay bana ne oldu geçen gün biliyor musunuz, elimde japon yapıştırıcısı patladı. Parmaklarım sen birbirine yapış. Sevcan da yanımda. Bütün gece sabaha kadar çıkartmaya çalıştık elim yaralar falan oldu yani, çıkartamadık. Neyse parmaklarımı ayırdık falan ama... Sonra ben sabah kalktım, baktım alyans kapının orada duruyor rafta. Dedim ki, 'Şinasi alyansını çıkarmış.' Adam da uyuyor. Gittim parmaklarını arıyorum niye çıkartmış diye. Meğerse benimkiymiş o."
"Hani Rahmi Bey diyor ya çıkarılmaz diye. O kadar çıkarılmaz ki hani benim için de. Ben kendim çıkardım diye düşünmüyorum. Bir de diyor ki 'Neden parmağıma bakıyorsun?' Ay bir baktım kendime, bende yok. Yani ben de çok inanıyorum, bir şeyi yapacaksan yapasaksın yapmıyorsan da yapmayacaksın. Takacaksan takacaksın. Öyle taktım çıkardım, kenara koydum falan ben buna inanmıyorum. Çıkarttın mı da o iş bitmiştir çıkartmışsındır. Yani kararını verdiğinin o son noktası olsun. "