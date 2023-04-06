Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını..."

"Hani Rahmi Bey diyor ya çıkarılmaz diye. O kadar çıkarılmaz ki hani benim için de. Ben kendim çıkardım diye düşünmüyorum. Bir de diyor ki 'Neden parmağıma bakıyorsun?' Ay bir baktım kendime, bende yok. Yani ben de çok inanıyorum, bir şeyi yapacaksan yapasaksın yapmıyorsan da yapmayacaksın. Takacaksan takacaksın. Öyle taktım çıkardım, kenara koydum falan ben buna inanmıyorum. Çıkarttın mı da o iş bitmiştir çıkartmışsındır. Yani kararını verdiğinin o son noktası olsun. "