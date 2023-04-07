Müge Anlı Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! "İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?" Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı

Müge Anlı, zor durumdan kastının ne olduğunu sordu. "Bilmiyorum" yanıtını alan Müge Anlı "Tam olarak bilmen gereken tek şey bu! Sen askerdesin, evleneceğin kişi başkasıyla kaçıyor. Askerdeki bir erkeğe yapılacak en kötü şeylerin başında geliyor bu." dedi.