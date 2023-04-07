Müge Anlı Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! "İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?" Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı
Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı 2 çocuk annesi Gülseren... Alim Yılmaz'ın eski sözlüsü evli ve 2 çocuk annesi Gülseren'le kaçtığını söyleyen Yılmaz ailesi bugün derin bir oh çekti. Hem Gülseren hem de Alim'i bulan Müge Anlı canlı yayında yaşananların ardından çileden çıktı. Müge Anlı, Gülseren'in kaçamak cevapları ve eşinin gülmesine sinirlendi ve 'İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?'' diyerek tepki gösterdi.
07.04.2023 11:33 - Son Güncelleme: 07.04.2023 11:56
"İNSANI ÇILDIRTMAK İÇİN Mİ TOPLANDINIZ SABAH SABAH?"
Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı...
Müge Anlı, günlerdir ulaşılamayan Alim Yılmaz ve eski sözlüsü Gülseren'e ulaştı. İsmail ve Gül Yılmaz çifti günlerdir ulaşamadıkları oğulları Alim'le evli ve 2 çocuklu eski sözlüsü Gülseren'le karşı karşıya geldi.