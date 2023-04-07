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Haberler Televizyon Müge Anlı Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! "İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?" Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı

Müge Anlı Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! "İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?" Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı 2 çocuk annesi Gülseren... Alim Yılmaz'ın eski sözlüsü evli ve 2 çocuk annesi Gülseren'le kaçtığını söyleyen Yılmaz ailesi bugün derin bir oh çekti. Hem Gülseren hem de Alim'i bulan Müge Anlı canlı yayında yaşananların ardından çileden çıktı. Müge Anlı, Gülseren'in kaçamak cevapları ve eşinin gülmesine sinirlendi ve 'İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?'' diyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr
07.04.2023 11:33 - Son Güncelleme: 07.04.2023 11:56
Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?

"İNSANI ÇILDIRTMAK İÇİN Mİ TOPLANDINIZ SABAH SABAH?"

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı...

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Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?

Müge Anlı, günlerdir ulaşılamayan Alim Yılmaz ve eski sözlüsü Gülseren'e ulaştı. İsmail ve Gül Yılmaz çifti günlerdir ulaşamadıkları oğulları Alim'le evli ve 2 çocuklu eski sözlüsü Gülseren'le karşı karşıya geldi.

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?

Önce askerdeyken sözlüsü Gülseren tarafından terk edilen Alim'e ardından da 2 çocuk annesi olan Gülseren'e sorular yönelten Müge Anlı, stüdyoda bulunan Gülseren'in eşi Şeref'in gülmesiyle sinirlendi.

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?

Müge Anlı, Alim'e "Askerdeyken sen bırakıp kaçan biriyle nasıl şu an kaçıyorsun?" diye sordu. Gülseren'i çok sevdiği için kaçtığını söyleyen Alim'in açıklaması Müge Anlı'yı şaşırttı.

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?

"Sen çok seviyorsun ama karşı tarafın da seni sevmesi gerekmiyor mu?" diyen Müge Anlı, "Aynen, benimle sözlüyken zor durumda olduğu için kaçtı" yanıtını aldı.

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?

Müge Anlı, zor durumdan kastının ne olduğunu sordu. "Bilmiyorum" yanıtını alan Müge Anlı "Tam olarak bilmen gereken tek şey bu! Sen askerdesin, evleneceğin kişi başkasıyla kaçıyor. Askerdeki bir erkeğe yapılacak en kötü şeylerin başında geliyor bu." dedi.

Müge Anlı; Gülseren, Alim ve Şeref üçlüsüyle çileden çıktı! Askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçmıştı: İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız sabah sabah?
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