Müge Anlı'nın yüzüklerine yorum yapan Ebru Şancı'dan dikkat çeken sözler: "Müge Anlı eşine çok aşık, ona jest olsun diye..."
Müge Anlı'nın yüzüklerine yorum yapan Ebru Şancı'dan dikkat çeken sözler geldi. 15 yıldır ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı, eşi ile başından geçen bir olayı anlatmasıyla adından söz ettirmişti. Atv canlı yayınında ele aldığı bir konu üzerine eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun alyansı hakkında konuşan Müge Anlı bu kez kendi yüzükleriyle gündemde. Müge Anlı'nın yüzüğü hakkında konuşan Ebru Şancı "Müge Anlı eşine çok aşık bence. Sonuna kadar da hak ediyor mutluluğu" sözleriyle dikkat çekti. İşte Ebru Şancı'nın Müge Anlı hakkında yaptığı o açıklama...
"MÜGE ANLI EŞİNE ÇOK AŞIK, ONA JEST OLSUN DİYE..."
Müge Anlı'nın yüzüklerine yorum yapan Ebru Şancı'dan dikkat çeken sözler...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TEKİ GÜLSEREN VE ALİM OLAYI - TIKLA
Alim Yılmaz ve iki çocuklu eski sözlüsünün konusunu ele alırken Müge Anlı eşiyle başından geçen bir olayı anlattı: "Ay bana ne oldu geçen gün biliyor musunuz, elimde japon yapıştırıcısı patladı. Parmaklarım sen birbirine yapış. Sevcan da yanımda. Bütün gece sabaha kadar çıkartmaya çalıştık elim yaralar falan oldu yani, çıkartamadık. Neyse parmaklarımı ayırdık falan ama... Sonra ben sabah kalktım, baktım alyans kapının orada duruyor rafta. Dedim ki, 'Şinasi alyansını çıkarmış.' Adam da uyuyor. Gittim parmaklarını arıyorum niye çıkartmış diye. Meğerse benimkiymiş o."
"Hani Rahmi Bey diyor ya çıkarılmaz diye. O kadar çıkarılmaz ki hani benim için de. Ben kendim çıkardım diye düşünmüyorum. Bir de diyor ki 'Neden parmağıma bakıyorsun?' Ay bir baktım kendime, bende yok. Yani ben de çok inanıyorum, bir şeyi yapacaksan yapasaksın yapmıyorsan da yapmayacaksın. Takacaksan takacaksın. Öyle taktım çıkardım, kenara koydum falan ben buna inanmıyorum. Çıkarttın mı da o iş bitmiştir çıkartmışsındır. Yani kararını verdiğinin o son noktası olsun. "
Müge Anlı başından geçenlerle herkesi kahkahaya boğarken bugün bir kanalda yayınlanan magazin prgoramında Ebru Şancı'dan gelen yorum dikkat çekti.
Müge Anlı'nın yüzüğünün konuşulduğu programda Ebru Şancı, "Eşi hediye almış jest olsun diye o da göstermiş bence. Müge Anlı çok aşık oldu kocasına. Hak ediyor da kadın ya, ben çok seviyorum Müge Anlı'yı." yorumunda bulundu.