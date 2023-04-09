Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor...”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor..." sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.