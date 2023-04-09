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    • 09.04.2023 23:29
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    • 09.04.2023 23:29
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor...”

    Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor...” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor...”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor..." sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.

    Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

    Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

        Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer.

        Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

        Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Yaptığımız her şey kayıkçı tarafından izleniyor...”
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