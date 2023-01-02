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    • 02.01.2023 15:58
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    • 02.01.2023 16:04
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    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Ancak bu haftaki ATV yayın akışında görülmemesi merak uyandırdı. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Bir Küçük Gün Işığı bu akşam neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı ve diğer detaylar...

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay paylaşıyor. Son bölümde Elif'in hamileliği herkesi şoke etmişti. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden yok? İşte yanıtları...

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    ATV'nin Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema) yayınlanacak.

    2 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema)
    22:20 Spectre (Yabancı Sinema)
    01:00 Fırtınalı Soygun (Yabancı Sinema)
    03:05 Mutfak Bahane
    05:05 Hercai

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bir Küçük Gün Işığı dizisi yılbaşı arası verdi. Bu nedele sevilen dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm tarihi duyurulan dizi 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı izleyici karşısında olacak.

        17. BÖLÜM ÖZETİ

        Fırat'la Elif'in gizlice evlendiğini öğrenen Ümran, Elif'in hayatını cehenneme çevirmeye kararlıdır. Elif, Fırat'ın karısı olsa da asla onun gelini olamayacaktır. Fırat, Elif'ten cemiyet için yapacakları törene kadar sabretmesini ister.

        Elif, Güneş için her zorluğa katlanırken; Dila yeni düzene alışamaz. Elif'le burun buruna yaşamak, Güneş'i onunla paylaşmak sandığından daha zordur. Ümran bu evliliğin altında başka gerekçeler ararken Sude evliliğin yasal olmadığını fark eder.

        Öcünü almaya kararlı olan Sude, Elif'i hapse gönderip Fırat'tan ayırmak için en doğru anı, nikâh törenini, bekliyordur. Her şeyden habersiz olan Elif ise aile hakkındaki korkunç sırrı öğrenmenin dehşeti içindedir.
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        Haberler Televizyon BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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