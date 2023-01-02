BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay paylaşıyor. Son bölümde Elif'in hamileliği herkesi şoke etmişti. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden yok? İşte yanıtları...