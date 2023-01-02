BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay paylaşıyor. Son bölümde Elif'in hamileliği herkesi şoke etmişti. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden yok? İşte yanıtları...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
ATV'nin Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema) yayınlanacak.
2 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema)
22:20 Spectre (Yabancı Sinema)
01:00 Fırtınalı Soygun (Yabancı Sinema)
03:05 Mutfak Bahane
05:05 Hercai