Dizi aşkı gerçek oldu! Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları ölümden döndü ilişkileri ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör...
Şöhrete kavuşmasına ön ayak olan Emanet dizisini bir anda terk edip giderek magazin gündemine bomba gibi düşen isim olmuştu Sıla Türkoğlu. Bu olay sonrasında adı Halit Özgür Sarı ve Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alıyor. İddialara göre Sıla Türkoğlu yine gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İkili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi.
02.01.2023 13:26 - Son Güncelleme: 02.01.2023 13:57
"Yemin" dizisinden transfer olduğu Emanet ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle boy gösteriyor.
Kızılcık Şerbeti dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu ile dizideki partneri Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü.
Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.