Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün O Ses Türkiye'de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! "Neslihan'la tartışma yaşadık" demişti ama...
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı. Ancak gelin görün ki sosyal medyada yer alan iddialara göre bu hikaye çalıntı. İşte detaylar...
02.01.2023 14:52 - Son Güncelleme: 02.01.2023 14:52
2016'da nikâh masasına oturduğu Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol almaya başlayan güzel oyuncu Neslihan Atagül eşiyle birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısını söyledi.
EŞİYLE YAŞADIKLARI TARTIŞMAYI ANLATTI
Yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı.