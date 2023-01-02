Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün O Ses Türkiye'de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! "Neslihan'la tartışma yaşadık" demişti ama...

Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik.