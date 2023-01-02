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Haberler Magazin Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün O Ses Türkiye'de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! "Neslihan'la tartışma yaşadık" demişti ama...

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün O Ses Türkiye'de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! "Neslihan'la tartışma yaşadık" demişti ama...

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı. Ancak gelin görün ki sosyal medyada yer alan iddialara göre bu hikaye çalıntı. İşte detaylar...

02.01.2023 14:52 - Son Güncelleme: 02.01.2023 14:52
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün O Ses Türkiye’de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! Neslihan’la tartışma yaşadık demişti ama...

2016'da nikâh masasına oturduğu Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol almaya başlayan güzel oyuncu Neslihan Atagül eşiyle birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısını söyledi.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün O Ses Türkiye’de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! Neslihan’la tartışma yaşadık demişti ama...

Performanslarından sonra jüri üyeleriyle sohbet eden çiftten Doğulu, evliliklerinde yaşadıkları bir olayı anlattı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün O Ses Türkiye’de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! Neslihan’la tartışma yaşadık demişti ama...

EŞİYLE YAŞADIKLARI TARTIŞMAYI ANLATTI

Yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün O Ses Türkiye’de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! Neslihan’la tartışma yaşadık demişti ama...

Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün O Ses Türkiye’de anlattığı olay çalıntı iddiası bomba! Neslihan’la tartışma yaşadık demişti ama...

Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim.

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