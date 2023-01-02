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    • Yaşam
    • 02.01.2023 16:25
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    • 02.01.2023 16:25
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    Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de imza attığı rezalete RTÜK'ten inceleme

    Son dakika haberi! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programındaki rezaletle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Canlı yayınlanan programda büyük bir rezalete imza atan Rasim Ozan Kütahyalı, şarkı sözünü küfürlü ifadeler kullanarak tekrarlamıştı.

    takvim.com.tr
    Canlı yayındaki rezalete inceleme!

    Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'un 2022'ye veda programına yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'nın imza attığı büyük rezalet damga vurdu.



    CANLI YAYINDAKİ REZALETE İNCELEME | VİDEO İZLE

    Ahmet Çakar'a şarkı söyleten Kütahyalı'nın şarkıyı anons ediş şekli ve stüdyodaki sunucu ve diğer konukların kahkahalarla gülmesi canlı yayına yansıdı.



    JAPONCA ŞARKIYA İĞRENÇ TEZAHÜRAT
    Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar en sevdiği şarkıyı söyleyecek" diye mikrofonu Çakar'a veren Kütahyalı, Japonca "Suki Yo" şarkısını söylemesini istedi. Ahmet Çakar tam da şarkıya hazırlanırken, Kütahyalı rezalet tezahürata başladı.

    ERTEM ŞENER VE YORUMCULAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ
    "Suki Yo" şarkısı için Rasim Ozan Kütahyalı, "S...", "S...", "S..." diyerek tezahürat yapmaya devam etti. Bunun üzerine sunucu Ertem Şener ve programın diğer yorumcuları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın gülme krizine girdiği görüldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI
        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programındaki küfürlü sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, "Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." dedi.



        DAHA ÖNCE EKRANLARDAN KOVULMUŞTU
        Tüm bu rezalet canlı yayında ekrana yansırken akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın uzun süre ekranlardan uzaklaştırılmasına neden olan o yayın geldi. Kütahyalı, daha önce de Boşnaklarla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ekranlardan uzaklaştırılmıştı.

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