Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de imza attığı rezalete RTÜK'ten inceleme





DAHA ÖNCE EKRANLARDAN KOVULMUŞTU

Tüm bu rezalet canlı yayında ekrana yansırken akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın uzun süre ekranlardan uzaklaştırılmasına neden olan o yayın geldi. Kütahyalı, daha önce de Boşnaklarla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ekranlardan uzaklaştırılmıştı.

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