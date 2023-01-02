Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de imza attığı rezalete RTÜK'ten inceleme

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'un 2022'ye veda programına yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'nın imza attığı büyük rezalet damga vurdu.
CANLI YAYINDAKİ REZALETE İNCELEME | VİDEO İZLE
Ahmet Çakar'a şarkı söyleten Kütahyalı'nın şarkıyı anons ediş şekli ve stüdyodaki sunucu ve diğer konukların kahkahalarla gülmesi canlı yayına yansıdı.
JAPONCA ŞARKIYA İĞRENÇ TEZAHÜRAT
Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar en sevdiği şarkıyı söyleyecek" diye mikrofonu Çakar'a veren Kütahyalı, Japonca "Suki Yo" şarkısını söylemesini istedi. Ahmet Çakar tam da şarkıya hazırlanırken, Kütahyalı rezalet tezahürata başladı.
ERTEM ŞENER VE YORUMCULAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ
"Suki Yo" şarkısı için Rasim Ozan Kütahyalı, "S...", "S...", "S..." diyerek tezahürat yapmaya devam etti. Bunun üzerine sunucu Ertem Şener ve programın diğer yorumcuları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın gülme krizine girdiği görüldü.