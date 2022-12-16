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    • Televizyon
    • 16.12.2022 15:58
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    • 16.12.2022 15:59
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    Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Arka Sokaklar hakkında İlker İnanoğlu'ndan açıklama geldi. İnanoğlu, ''Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk'' dedi. Bugünkü Kanal D yayın akışına göre ise saat 20:00'da ‘2012’ isimli yabancı film ekranlara gelecek. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı...

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizinin son bölümü 18 Kasım tarihinde yayınlanmıştı. Daha sonra çekimlerine ara verilmişti. Son haftalarda yayınlanmaması izleyicileri üzmüştü. Gözler 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Öncelikle şuna açıklık getirelim ki Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Yerine 2012 (Yabancı Sinema) ekranlarda olacak. Neden açıklanmadığına dair dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

    ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Öte yandan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    16 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 O Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 2012 (Yabancı Sinema)

    23:15 2012 (Yabancı Sinema)

        2012 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Asırlar önce Mayalıların bıraktığı takvimin son bir günü kalmıştır. Bunun anlamı da oldukça açıktır. O günden beri, astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkarır, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını ve hatta hükümet bilimcileri de 2012 yılında çok büyük bir felaektin yaşanacağını söylerler.

        2012 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği 2012 filmi 2009 yılında ABD yapımı bir felaket filmidir.
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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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