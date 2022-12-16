Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

2012 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Asırlar önce Mayalıların bıraktığı takvimin son bir günü kalmıştır. Bunun anlamı da oldukça açıktır. O günden beri, astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkarır, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını ve hatta hükümet bilimcileri de 2012 yılında çok büyük bir felaektin yaşanacağını söylerler.

2012 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği 2012 filmi 2009 yılında ABD yapımı bir felaket filmidir.