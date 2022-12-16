Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizinin son bölümü 18 Kasım tarihinde yayınlanmıştı. Daha sonra çekimlerine ara verilmişti. Son haftalarda yayınlanmaması izleyicileri üzmüştü. Gözler 16 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Öncelikle şuna açıklık getirelim ki Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Yerine 2012 (Yabancı Sinema) ekranlarda olacak. Neden açıklanmadığına dair dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öte yandan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
16 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 2012 (Yabancı Sinema)
23:15 2012 (Yabancı Sinema)