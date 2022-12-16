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Vav TV Canlı Yayın
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    • 16.12.2022 15:05
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    • 16.12.2022 15:05
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    16 Aralık 2022 bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, YAYIN AKIŞI || Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt...

    Haftanın son iş günü yorgunluğunu tv'de sevdiği dizileri ve programları izleyerek geçirmek isteyen televizyon tutkunları bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Cuma günü yayınlanacak birbirinden güzel diziler için araştırmalar hızlandı. İşte 16 Aralık 2022 yayın akışı...

    takvim.com.tr
    16 Aralık 2022 bu akşam hangi diziler var?

    Tüm kanalların yayın akışı listesi yayımlandı. 16 Aralık tv yayın akışında neler var izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın son iş günü birbirinden eğlenceli, renkli programlar ve diziler izleyici kitlesiyle buluşacak.

    CUMA GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?

    KANAL D- 2012/SİNEMA

    STAR TV- YALI ÇAPKINI

    FOX TV- İYİLİK

    SHOW TV- KIZILCIK ŞERBETİ

    ATV- YALNIZ KURT

    TRT1- YABANCI SİNEMA

    TV8- MASTERCHEF TÜRKİYE

    16 ARALIK 2022 YAYIN AKIŞI

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 O Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 2012 (Yabancı Sinema)

    23:15 2012 (Yabancı Sinema)

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Gecenin Ucunda

        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Toprak İle Fidan

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 Çöp Adam

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Sipahi

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Yalnız Kurt

        00:20 Bir Küçük Gün Işığı

            TRT 1 YAYIN AKIŞI

            08:45 Bu Toprağın Sesi

            10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

            13:15 Yeşil Deniz

            15:30 Adını Sen Koy

            16:30 Seksenler

            19:00 Ana Haber

            19:55 İddiaların Aksine

            20:00 Bumble Bee

            22:10 Meg: Derinlerdeki Dehşet

            00:30 Kasaba Doktoru

            FOX TV YAYIN AKIŞI

            07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

            10:15 Ekonomi Arası

            10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

            12:45 En Hamarat Benim

            16:30 Yasak Elma

            19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

            20:00 İyilik

            23:30 Orta Sayfa

            01:30 En Hamarat Benim

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 8'de Sağlık

            08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

            10:30 Yazgı

            11:45 Kadere Karşı

            13:00 Canım Annem

            14:00 Doya Doya Moda

            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

            20:00 MasterChef Türkiye

            00:15 Tuzak
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            Haberler Televizyon 16 Aralık 2022 bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, YAYIN AKIŞI || Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt...
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