16 Aralık 2022 bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, YAYIN AKIŞI || Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt...

Tüm kanalların yayın akışı listesi yayımlandı. 16 Aralık tv yayın akışında neler var izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın son iş günü birbirinden eğlenceli, renkli programlar ve diziler izleyici kitlesiyle buluşacak.
CUMA GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?
KANAL D- 2012/SİNEMA
STAR TV- YALI ÇAPKINI
FOX TV- İYİLİK
SHOW TV- KIZILCIK ŞERBETİ
ATV- YALNIZ KURT
TRT1- YABANCI SİNEMA
TV8- MASTERCHEF TÜRKİYE
16 ARALIK 2022 YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 2012 (Yabancı Sinema)
23:15 2012 (Yabancı Sinema)