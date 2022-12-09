Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ı bambaşka biri! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı yıllar ona iyi davranmış 41 yaşında ama...
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son haliyle gündemde. Atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye ile hayatımıza giren ve Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, 2015 yılında evlendi ve şimdilerde iki erkek evlada sahip...
09.12.2022 11:54 - Son Güncelleme: 09.12.2022 11:54
2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.