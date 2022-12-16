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    • Televizyon
    • 16.12.2022 18:32
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    • 16.12.2022 18:32
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    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? 16 Aralık Star yayın akışı! Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu...

    Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Aralık 2022 Star yayın akışı! Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu...

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda?

    Gerçek hikayeden esinlenerek kaleme alınan Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle bu Cuma seyircisiyle buluşacak. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını oyuncuları kim ve konusu ne? İşte 16 Aralık Star yayın akışı ve diğer detaylar...

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Yalı Çapkını 16 Aralık 2022 Cuma (bu akşam) saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

    16 ARALIK 2022 STAR YAYIN AKIŞI

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Ana Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Yalı Çapkını

    YALI ÇAPKINI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Seyran Afra Saraçoğlu)
    Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir)
    Halis Korhan (Çetin Tekindor)
    Hattuç (Şerif Sezer)
    İfakat Korhan (Gülçin Şantırcıoğlu)
    Orhan Korhan (Emre Altuğ)
    Gülgün Korhan (Gözde Kansu)
    Abidin (Ersin Arıcı)
    Suna (Beril Pozam)
    Fuat Korhan (Doğukan Polat)

    Sultan (İrem Altuğ)
    Asuman Korhan (Öznur Serçeler)
    Şefika (Hülya Duyar)
    Kazım (Diren Polatoğulları)
    Esme (Sezin Bozacı)
    Latif (Yiğit Tuncay)

        Pelin (Buçe Buse Kahraman)
        İbrahim (Cansu Fırıncı)
        Dicle (Selen Özbayrak)
        Yusuf (Umut Gezer)
        Necip Usta (Menderes Samancılar)

        YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

        Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alıyor.

        "TABİİ Kİ GERÇEK BİR HİKAYEDEN ALINDI"

        Dizinin başarısı ve konusuyla ilgili konuşan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" ifadelerini kullanmıştı.

        Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Yalı Çapkını, Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.
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