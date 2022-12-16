YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? 16 Aralık Star yayın akışı! Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu...

Gerçek hikayeden esinlenerek kaleme alınan Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle bu Cuma seyircisiyle buluşacak. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını oyuncuları kim ve konusu ne? İşte 16 Aralık Star yayın akışı ve diğer detaylar...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yalı Çapkını 16 Aralık 2022 Cuma (bu akşam) saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
16 ARALIK 2022 STAR YAYIN AKIŞI
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Seyran Afra Saraçoğlu)
Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir)
Halis Korhan (Çetin Tekindor)
Hattuç (Şerif Sezer)
İfakat Korhan (Gülçin Şantırcıoğlu)
Orhan Korhan (Emre Altuğ)
Gülgün Korhan (Gözde Kansu)
Abidin (Ersin Arıcı)
Suna (Beril Pozam)
Fuat Korhan (Doğukan Polat)
Sultan (İrem Altuğ)
Asuman Korhan (Öznur Serçeler)
Şefika (Hülya Duyar)
Kazım (Diren Polatoğulları)
Esme (Sezin Bozacı)
Latif (Yiğit Tuncay)