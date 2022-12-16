YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? 16 Aralık Star yayın akışı! Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu...

"TABİİ Kİ GERÇEK BİR HİKAYEDEN ALINDI"

Dizinin başarısı ve konusuyla ilgili konuşan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" ifadelerini kullanmıştı.

Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Yalı Çapkını, Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.