Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş yeni haliyle tanınmaz halde! 'Yolda görsem...' Arka Sokaklar'ın başrolüydü!
Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş'ı son olarak Survivor yarışmasında görmüştük. Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı. Son halini görenler şaşkınlığa uğradı.
Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Uğur Pektaş özel hayatıyla da yıllar geçmesine rağmen sık sık gündeme geliyor. Dizide aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik beraberliklerini nikahla taçlandırmıştı. 1 çocukları bulunan çift 2008 yılında evlenip 2011 yılında boşanmıştı. Arka Sokaklar dizisi dışında başka bir projede görmediğimiz Uğur Pektaş son haliyle gündeme geldi. Yeni halini gören tanımakta zorluk çekti. 'Yolda görsem...'
Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda otelcilik bölümünde öğrenim gördü. 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı.
2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.
2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu. Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü.