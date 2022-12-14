Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş yeni haliyle tanınmaz halde! ’Yolda görsem...’ Arka Sokaklar’ın başrolüydü!

2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.