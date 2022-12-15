Yeni dizisi büyük sükse yaratacak! Duy Beni'nin Ekim'iydi! Rabia Soytürk dizi biter bitmez o projeyle anlaştı!

RABİA SOYTÜRK MEKTUP DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE!

Most Yapım imzalı ve Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Mektup dizisinin başrolü belli oldu. Gelen bilgiye göre Rabia Soytürk Mektup dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkacak.

Öte yandan diziyle ilgili cast çalışmalarının sürdüğü ve oyuncu kadrosunun çok yakında belli olacağı bilgisi verildi.