Havaalanında ateşli öpüşme sahnesi! El bebek gül bebek yetişen Ferit’ten eser yok artık! Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragman yayınlandı İZLE!

Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana Seyran'ın Ferit'i dudaklarından öpmesi damga vurdu. Korhan ailesindeki karışıklıktan bunalan Ferit bavulunu alıp yurt dışına kaçmaya karar verdi. Pelin'in Seyran'a durumu anlatması üzerine koşarak havalimanına giden Seyran yaptığı hareketler herkesi şoke etti. 'Gitmeni istemiyorum o yüzden gidemezsin' diyen Seyran aniden Ferit'in dudaklarına yapıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte hikayesi gerçek dizinin 13. bölümünde yaşanacaklar...