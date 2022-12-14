Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.12.2022 01:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 01:04
    ABONE OL

    Ölüm hükmü verildi! Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı: “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey’in “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!” sözleri fragmana damga vurdu. Valide Sultan’ın “Osman’ı öldürün” hükmü ise dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!" sözleri fragmana damga vurdu.

    SULTAN MESUT'U TAHTA ÇIKARMAK İÇİN KONYA'YA HAREKET ETTİ
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 108. Bölümünde İsmihan Sultan'ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof'a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut'un onun tarafından sarayda tutulduğu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle beraber Konya'ya hareket etti.

    Kuruluş Osman'ın 108. Bölümünde; Osman Bey, Konur Alp'ten İsmihan Sultan'ın Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni Olof'un adamlarıyla doldurup kurduğu oyunu bozduğunu öğrendi.

    Konur Alp'in ayrıca Sultan Mesut'un, İsmihan Sultan tarafından Konya Sarayı'nda tutulduğunu öğrenmesiyle Osman Bey harekete geçti.

        İsmihan Sultan'ı alt etmenin tek yolunun Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta oturtmak olduğunu bilen Osman Bey "O vakit yolumuz Konya'yadır Konur! Sultan Mesut'u kurtarırsak İsmihan'ını da Alaeddin'i de başımızdan alır…" diyerek Alpleriyle Konya'ya doğru hareket etti.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 108. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte güncel anket sonuçları...
        Haberler Televizyon Ölüm hükmü verildi! Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı: “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”
            SON DAKİKA