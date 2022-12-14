Ölüm hükmü verildi! Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı: “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!" sözleri fragmana damga vurdu.

SULTAN MESUT'U TAHTA ÇIKARMAK İÇİN KONYA'YA HAREKET ETTİ

'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 108. Bölümünde İsmihan Sultan'ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof'a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut'un onun tarafından sarayda tutulduğu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle beraber Konya'ya hareket etti.