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    • Televizyon
    • 15.12.2022 18:25
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    • 15.12.2022 18:25
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    Ateş sesi duyuldu! Kardeşlerim 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Direkt kafana mı sıkayım?"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tansiyonun yükseldiği fragmana "Direkt kafana mı sıkayım?" sözleri damga vurdu. Duyulan silah sesi ise yürekleri ağızlara getirdi. İşte Kardeşlerim 72. bölüm 2. fragmanı...

    Direkt kafana mı sıkayım?

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Direkt kafana mı sıkayım?" sözleri damga vurdu.

    72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Doğumuna sayılı saatler kalan Şengül büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

    Annesiyle yaşanan kavga sebebiyle, Doruk ve Asiye'nin arası git gide daha fazla açılırken, Ömer ve Yasmin cephesinde de olumlu kardeşlik rüzgarları esmeye başlar.

    Sarp, Ömer'e karşı sinsi bir hamle yaparken, Nebahat suçsuz olduğunu Doruk'a ispatlamak ister.
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        Haberler Televizyon Ateş sesi duyuldu! Kardeşlerim 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Direkt kafana mı sıkayım?"
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