Doya Doya Moda Rojin kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Rojin Karakan boyu, kilosu İnstagram hesabı!

DOYA DOYA MODA ROJİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doya Doya Moda Rojin Karakan, İstanbul'da yaşıyor. 23 yaşında. 1.78 boyunda. 36 beden. Ticaretle uğraşıyor.

Giydiği her şeyi kendine yakıştırdığını ve bunu da gösterip şampiyon olmak istediğini söyledi.

Urfalı olan Rojin'in ailesinin kebapçı restoranı bulunuyor. Instagram hesabı @rojinkarakan'dır.

Motor tutkunu olan Rojin Karakan kolyeleri kimseye kaptırmayacağını dile getirdi.