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    • Televizyon
    • 15.12.2022 16:13
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    • 15.12.2022 16:16
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    Doya Doya Moda Rojin kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Rojin Karakan boyu, kilosu İnstagram hesabı!

    Doya Doya Moda programında yarışan Rojin Karakan hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Doya Doya Moda Rojin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Doya Doya Moda Rojin boyu, kilosu İnstagram hesabı!

    Doya Doya Moda Rojin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Doya Doya Moda hafta içi her gün yayınlanıyor. Programa bu hafta Rojin adında bir yarışmacı katıldı. Peki Doya Doya Moda Rojin kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Rojin boyu, kilosu İnstagram hesabı ne?

    DOYA DOYA MODA ROJİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Doya Doya Moda Rojin Karakan, İstanbul'da yaşıyor. 23 yaşında. 1.78 boyunda. 36 beden. Ticaretle uğraşıyor.

    Giydiği her şeyi kendine yakıştırdığını ve bunu da gösterip şampiyon olmak istediğini söyledi.

    Urfalı olan Rojin'in ailesinin kebapçı restoranı bulunuyor. Instagram hesabı @rojinkarakan'dır.

    Motor tutkunu olan Rojin Karakan kolyeleri kimseye kaptırmayacağını dile getirdi.
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    Haberler Televizyon Doya Doya Moda Rojin kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Rojin Karakan boyu, kilosu İnstagram hesabı!
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