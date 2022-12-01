ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Arka Sokaklar yorumu sosyal medyayı salladı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisinde...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Çöp Adam dizisi 2. bölümüyle 7 Aralık'ta Star'da yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi Tamer ve Peri'nin sıradışı hayatlarını konu alıyor.
ÇÖP ADAM DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan Çöp Adam dizisinden 2. bölüm fragmanı geldi. Dizinin 2. Bölüm tanıtımına 'Aşk Olur Bu Oyunun İçinde!' sözleri damga vurdu.
Fragmanı izleyen diziseverler 'İnşallah Arka Sokaklar gibi uzun olur bu dizi bayıldım bu diziye süper' yorumunda bulundu.
ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Tamer ve Peri'nin sıradışı hayatlarınıkonu alan Çöp Adam'da Tamer; üniversite yıllarında evlenmiş ve bir kız çocuğu sahibidir. Tamer, bilgisayar oyunları tasarlayarak hayatını kazanırken, küçük bir şirket kurmuştur. Tasarladığı bilgisayar oyunları dikkat çekmiş ve bir Amerikan şirketi, çok büyük para karşılığında Tamer'in şirketinin yüzde elli birini satın almıştır. Zorlu bir çocukluk geçiren Tamer az konuşmasıyla bilinir.
Peri ise; Peri otuzlu yaşların başlarında, özel bir bankanın güzel, başarılı müdiresi. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayatı olan Peri, hasta kardeşinin iyileşmesi için büyük çaba verir.