ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Arka Sokaklar yorumu sosyal medyayı salladı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisinde...

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tamer ve Peri'nin sıradışı hayatlarınıkonu alan Çöp Adam'da Tamer; üniversite yıllarında evlenmiş ve bir kız çocuğu sahibidir. Tamer, bilgisayar oyunları tasarlayarak hayatını kazanırken, küçük bir şirket kurmuştur. Tasarladığı bilgisayar oyunları dikkat çekmiş ve bir Amerikan şirketi, çok büyük para karşılığında Tamer'in şirketinin yüzde elli birini satın almıştır. Zorlu bir çocukluk geçiren Tamer az konuşmasıyla bilinir.

Peri ise; Peri otuzlu yaşların başlarında, özel bir bankanın güzel, başarılı müdiresi. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayatı olan Peri, hasta kardeşinin iyileşmesi için büyük çaba verir.