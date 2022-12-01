17 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı’nın eşi bakın kim çıktı! Meğer Yaprak Dökümü’nün yıldızıyla...
Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Çöp Adam dizisinde Berrin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sedef Avcı, yayınlanan ilk bölümün ardından gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan ünlü oyuncu hakkında özellikle "Sedef Avcı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Avcı'nın 17 yıl önce ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sedef Avcı'nın Yaprak Dökümü dizisinde de rol alan eşi kimmiş...
01.12.2022 00:10 - Son Güncelleme: 01.12.2022 00:10
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Özellikle aşk hayatı merak konusu olan ünlü oyuncu hakkında en çok özellikle "Sedef Avcı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.