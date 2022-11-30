Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Çöp Adam da gerçek hikaye çıktı! Taze dizi Çöp Adam bakın aslında kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi halen popülerliğini korurken Çöp Adam dizisi de reytingleri alt üst etmeye geliyor. Star TV'de bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Çöp Adam dizisinin hikayesi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisine dair tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. Gelin Çöp Adam dizisi hakkındaki tüm bilgilere birlikte bakalım...