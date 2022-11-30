Vav TV İzle
Haberler Magazin Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

Elçin Sangu ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edildi. Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. "Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları ise oyuncunun memleketini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın memleketi...

takvim.com.tr
30.11.2022 20:07 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:08
Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

"Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları ise oyuncunun memleketini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

SON DAKİKA