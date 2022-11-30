Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İşte Elçin Sangu’nun biricik partnerinin memleketi...
Elçin Sangu ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edildi. Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. "Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları ise oyuncunun memleketini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın memleketi...
30.11.2022 20:07 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:08
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edildi.
Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.
"Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları ise oyuncunun memleketini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.