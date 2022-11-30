Kuruluş Osman 107. bölüm fragmanı yayınlandı: "İnegöl gayrı senin değildir!"

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 107. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "İnegöl gayrı senin değildir!" sözü damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın ekrana geçen 106'ncı bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyaya da damga vuran bölümde Osman Bey ile Turgut Bey yollarını ayırdı.
OSMAN BEY VE TURGUT BEY YOLLARINI AYIRDI
'Kuruluş Osman'ın büyük bir merakla izlenen 106'ncı bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey, Köprühisar Fethi'ne hazırlık yaparken, Turgut Bey ile arasına ayrılık girdi. Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdılar.
Kuruluş Osman'ın 106. Bölümünde, Osman Bey; Köprühisar Karargahı'nda fetih hazırlıkları yaparken Konur Alp de İnegöl Kalesi'ne giderek Turgut Bey'den mancınıkları istedi.