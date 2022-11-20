Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı yayınlandı: "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmanda "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!" sözleri dikkat çekti.

KARDEŞLERİM 68.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler.

Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler.

Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!