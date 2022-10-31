Kızılcık Şerbeti dizisi bakın kimin hayatıymış! Açıklandı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan sonra Kızılcık Şerbeti de gerçek hikaye çıktı!
Show TV'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de ilgi gördü. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hikaye olup olmadığı merak ediliyor. İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım kızlarının iyi bir geleceği olması için canla başla uğraşmaktadır. Ancak henüz üniversitenin 1. sınıfındayken kızının evlendiğini öğrenince şok olmuştu. Damadının ailesiyle tanışması ise ikinci bir şok yaşatmıştır. Peki Kızılcık Şerbeti hikayesi gerçek mi? Kızılcık Şerbeti Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi mi? Açıklama geldi. İşte detaylar....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan sonra Kızılcık Şerbeti de gerçek hikaye çıktı! Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Kızılcık Şerbeti ilk bölümü ile yayınlandı. Dizinin hikayesinin gerçek olması ilgiyi arttırırken kimin hayatı olduğu merak edildi.
Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.