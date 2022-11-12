Vav TV İzle
Haberler Magazin 9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Karakoç'un 9 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi'de de rol alan oyuncu eşi...

12.11.2022 01:16 - Son Güncelleme: 12.11.2022 01:16
9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Karakoç'un 9 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

İşte başta Ceren Karakoç olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA