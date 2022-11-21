MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV CANLI YAYIN 24 KASIM 2022 | SON DAKİKA: Erdal Sakız cinayetinde katil kim?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Sakarya'daki Erdal Sakız cinayetinde yanıt aranan sorular! Gözaltılar, araştırmalar, şok açıklamalar... Erdal Sakız cinayetindeki gelişmeler!
İyiyi ve kötüyü ayırt edemeyen bir kadın, bitmeyen çile, çocuk üstüne çocuk, acı üstüne acı! Melike Balaban'ın kurtarılma çabası Müge Anlı'da!