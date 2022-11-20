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    • Televizyon
    • 20.11.2022 19:35
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    • 20.11.2022 19:35
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    Yürekler ağza geldi! Aldatmak 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ne demek uyanamayabilir?”

    Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. “Ne demek uyanamayabilir?” sözleri yeni bölüm öncesi izleyicileri korkuttu. İşte Aldatmak 10. bölüm fragmanı...

    “Ne demek uyanamayabilir?”

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 10. bölüm fragmanı yayınlandı. "Ne demek uyanamayabilir?" sözleri fragmana damga vurdu.

    ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
    Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor.

    Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir.

    Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

        Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir.

        Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.
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        Haberler Televizyon Yürekler ağza geldi! Aldatmak 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ne demek uyanamayabilir?”
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