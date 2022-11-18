Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Yayına geç çıkan Müge Anlı'dan canlı yayında açıklama: "Çocuğumun suçu yok, suç bende..."

MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?

"Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Sabah Lokum'la oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Yine geldim makyajımı yaptım falan ama kanı durmayınca bi dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın çok önemli bir şey değil görüntümden dolayı, ekranda verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın."

Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? - Video