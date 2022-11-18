Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Yayına geç çıkan Müge Anlı'dan canlı yayında açıklama: "Çocuğumun suçu yok, suç bende..."
Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Yayına geç çıkan Müge Anlı'dan canlı yayında açıklama geldi. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV canlı yayınında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı bugün yayına geç çıkınca, "Müge Anlı bugün yok mu?" , "Müge Anlı bugün neden yok?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Yayına gelen Müge Anlı'nın dudağındaki yara dikkat çekti. Başarılı isim, "Küçük beklenmeyen bir kaza oldu yayına geç çıkmak zorunda kaldım kusura bakmayın" dedi ve neler olup bittiğini açıkladı.
"ÇOCUĞUMUN SUÇU YOK..."
Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Yayına geç çıkan Müge Anlı'dan canlı yayında açıklama geldi.
Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı ATV canlı yayınında gündemi belirlemeye devam ediyor.
Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? - Video
Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın özel hayatı her daim merak ediliyor, programı ise yakından takip ediliyor.
MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?
"Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Sabah Lokum'la oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Yine geldim makyajımı yaptım falan ama kanı durmayınca bi dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın çok önemli bir şey değil görüntümden dolayı, ekranda verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın."
Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? - Video