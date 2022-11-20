Müge Anlı’yı o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes bir daha baktı! Hülya Avşar’la ortalığı sallamıştı meğer Birce Akalay’la da...

Geçtiğimiz cuma günü ATV canlı yayınına geç çıkan ve ""Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Sabah Lokum'la oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Yine geldim makyajımı yaptım falan ama kanı durmayınca bi dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın çok önemli bir şey değil görüntümden dolayı, ekranda verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın. Köpeği ısırdı falan da yazmayın çocuğumun suçu yok, çocuğum biliyorsunuz kıymetlidir. Suç bende, hata bende" diyen Müge Anlı sosyal medya gündeminde.