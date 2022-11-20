Müge Anlı'yı o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes bir daha baktı! Hülya Avşar'la ortalığı sallamıştı meğer Birce Akalay'la da...
Müge Anlı'yı o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes bir daha baktı! Hülya Avşar'la ortalığı sallamıştı meğer Birce Akalay'la da aynı projede yer almış başarılı televizyoncu... Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevenleriyle buluşuyor. Son programa geç çıkan ve dudağındaki yarayla dikkat çeken Müge Anlı, "Çocuğumun suçu yok ufak bir kaza yaşadım" diyerek yayına geç çıkma nedenini açıklamıştı. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı'nın yıllar önceye dayanan görüntüsü sosyal medya gündeminde. Hülya Avşar'la röportaj yaparken çekilen fotoğrafıyla dikkat çeken Müge Anlı'nın bir dönem o dizide rol aldığını biliyor muydunuz?
Müge Anlı'yı o dizide görenlerin nutku tutuldu herkes bir daha baktı! Hülya Avşar'la ortalığı sallamıştı meğer Birce Akalay'la da aynı projede görenler şaştı kaldı.
Geçtiğimiz cuma günü ATV canlı yayınına geç çıkan ve ""Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Sabah Lokum'la oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Yine geldim makyajımı yaptım falan ama kanı durmayınca bi dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın çok önemli bir şey değil görüntümden dolayı, ekranda verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın. Köpeği ısırdı falan da yazmayın çocuğumun suçu yok, çocuğum biliyorsunuz kıymetlidir. Suç bende, hata bende" diyen Müge Anlı sosyal medya gündeminde.
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın özel hayatını merak eden hayranları ünlü ismin eski yıllara ait fotoğraflarını sosyal medyaya taşıdı.