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    • Televizyon
    • 22.11.2022 09:36
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    • 22.11.2022 09:36
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    Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı yayın tarihi ve saati... Yalı Çapkını fragmanı neden yok, 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

    Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde 9. bölümü ile izleyicileri ile buluşan dizi son bölümüyle nefes kesti. Yeni fragmanın 4 gündür yayınlanmamasının ardından dizinin hayranları konuyu araştırmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını fragmanı neden yok?

    Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yayınlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yayınlanan 9. bölümün ardından yeni frgamanın yayınlanmaması üzerine izleyiciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

    YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?

    Yalı Çapkını dizi fragmanının yayınlanmama sebebine dair henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Fragmanın neden yayınlanmadığı bilinmiyor. Konu hakkında bir gelişme kaydedildiğinde haberimiz güncellenecektir.

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

    Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

        YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU NE?

        Yalı Çapkını 10. bölüm konusu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı yayın tarihi ve saati... Yalı Çapkını fragmanı neden yok, 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
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