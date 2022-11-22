Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı yayın tarihi ve saati... Yalı Çapkını fragmanı neden yok, 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yayınlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yayınlanan 9. bölümün ardından yeni frgamanın yayınlanmaması üzerine izleyiciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı hakkında tüm merak edilenler...
YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?
Yalı Çapkını dizi fragmanının yayınlanmama sebebine dair henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Fragmanın neden yayınlanmadığı bilinmiyor. Konu hakkında bir gelişme kaydedildiğinde haberimiz güncellenecektir.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.