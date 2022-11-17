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    • Televizyon
    • 18.11.2022 08:43
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    • 18.11.2022 08:44
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    Doya Doya Moda Hülya neden yok, elendi mi? Doya Doya Moda Hülya yarışmayı neden bıraktı? Acı haberle sarsıldı!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında Hülya'nın olmayışı hemen dikkat çekti. Dişli yarışmacının neden olmadığı merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda Hülya neden yok, elendi mi? Doya Doya Moda Hülya yarışmayı neden bıraktı?

    Doya Doya Moda Hülya neden yok, elendi mi?

    Doya Doya Moda adlı yarışmanın Yayınlanan son bölümde Hülya Yenidoğmuş apar topar ailesinin yanına koştu. Kötü haber alan Hülya yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Peki neden? İşte detaylar...

    DOYA DOYA MODA HÜLYA NEDEN YOK?

    Doya Doya Moda Yenidoğmuş, alışverişe başladı ancak bitiremedi. Yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Hülya ailesinden kötü bir haber alınca apar topar İzmir'e gitti. Bu nedenle bugün podyumda yer almadı.

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    DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR?

    Hülya Yenidoğmuş, 33 yaşındadır. Evli ve 8 yaşında bir çocuğu bulunan Hülya, bir kurumda yöneticilik yapıyor. Hülya Yenidoğmuş, 'Moda benim için herkesle aynı olmamayı ve farklı olmayı ifade ediyor.

    DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

    Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Özlem Parlu, Elisa Karagöz ve Esra yer alıyor.

    Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
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    Haberler Televizyon Doya Doya Moda Hülya neden yok, elendi mi? Doya Doya Moda Hülya yarışmayı neden bıraktı? Acı haberle sarsıldı!
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