Doya Doya Moda cadı kazanına döndü! Elisa, Eda ve Ayça kavga etti sandalye ve küfürler havada uçuştu işte olay görüntüler: "Yürek mi yedin sen"

Ayça'nın sözlerine sinirlenen Elisa, oturduğu sandalyeyi fırlatarak "Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" diyerek öfke kustu. İkilinin hakaret ve küfür içeren konuşmaları ise sansürlenerek yayınlandı.