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    • Magazin
    • 16.11.2022 14:04
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    • 16.11.2022 14:08
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    Doya Doya Moda cadı kazanına döndü! Elisa, Eda ve Ayça kavga etti sandalye ve küfürler havada uçuştu işte olay görüntüler: "Yürek mi yedin sen"

    Doya Doya Moda cadı kazanına döndü! Elisa, Eda ve Ayça kavga etti sandalye ve küfürler havada uçuştu. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümde tansiyon yükseldi. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi. Küfürler havada uçuştu izleyici şaşkına döndü.

    Cadı kazanına döndü küfürler ve sandalyeler havada uçuştu!

    Doya Doya Moda'da ortalık karıştı! Elisa, Eda ve Ayça kavga etti sandalye ve küfürler havada uçuştu. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümde tansiyon yükseldi. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi.

    "BENİMLE NE BİÇİM KONUŞUYORSUN, YÜREK Mİ YEDİN?"

    Odasında çantayı bulamayarak yarışmacıların hazırlandığı kulise gelen Ayça, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" dedi.

    Ayça'nın sözlerine sinirlenen Elisa, oturduğu sandalyeyi fırlatarak "Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" diyerek öfke kustu. İkilinin hakaret ve küfür içeren konuşmaları ise sansürlenerek yayınlandı.

        BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

        Elisa'dan sonra Eda ile tartışan Ayça, sinirlerine hakim olamadı.

        Öfkeden deliye dönene Eda, "Çantan kayboldu diye buraya gelerek herkese bağırmazsın" diyerek Ayça'ya üzerine yürüdü. Burun buruna gelen Ayça ve Eda ise yapım ekibi ve yarışmacılar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

        Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor. Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

            Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

            Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte 16 Kasım 2022 puan sıralaması...

            Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

            Doya Doya Moda gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Hülya ve Aleyna oldu.

            Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu

            Hülya 20 puan

            Elisa 20 puan

            Eda 20 puan

            Aleyna 20 puan

            Ayça 6 puan

            Esra 12 puan

            Özlem 9 puan

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            Haberler Magazin Doya Doya Moda cadı kazanına döndü! Elisa, Eda ve Ayça kavga etti sandalye ve küfürler havada uçuştu işte olay görüntüler: "Yürek mi yedin sen"
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