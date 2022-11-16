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Haberler Magazin Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: "Aynı kişi mi?"

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: "Aynı kişi mi?"

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı, herkesin ağzı açık kaldı.Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak ediliyordu... Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada olay oldu. Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'in jüri olduğu Doya Doya Moda yarışmasının şüphesiz en dikkat çeken ismi 27 yaşındaki Yasemin Yılmaz... Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak konusu oldu. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı.

16.11.2022 14:14 - Son Güncelleme: 16.11.2022 14:17
Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: Aynı kişi mi?

"AYNI KİŞİ Mİ?"

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medyada, "Aynı kişi mi?" yorumları yapıldı.

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Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: Aynı kişi mi?

Doya Doya Moda jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak ediliyordu ortaya çıkan görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: Aynı kişi mi?

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: Aynı kişi mi?

Geçen sene jürilerde Seray Sever ve Umut Eker de vardı. Fakat o iki ismin yerine programa Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz dahil oldu.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: Aynı kişi mi?

1995 yılında dünyaya gelen Yasemin Yılmaz, Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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