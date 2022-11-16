Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medya: "Aynı kişi mi?"
Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı, herkesin ağzı açık kaldı.Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak ediliyordu... Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada olay oldu. Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'in jüri olduğu Doya Doya Moda yarışmasının şüphesiz en dikkat çeken ismi 27 yaşındaki Yasemin Yılmaz... Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak konusu oldu. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı.
16.11.2022 14:14 - Son Güncelleme: 16.11.2022 14:17
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Herkesin ağzı açık kaldı sosyal medyada, "Aynı kişi mi?" yorumları yapıldı.
Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.